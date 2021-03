Tarmo Soomere: 15 aasta pärast näeme uut Põhja-mereteed ehk Kirdeväila

Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere arvas eile Postimehe otsesaates, et Suessi kanalit blokeeriv konteinerilaev Ever Given pääseb madalikult liikuma lähiajal. «See on päevade, mitte nädalate küsimus,» ütles ta. Intervjuule järgnenud õhtul saabus Egiptuse ametivõimude teade, et hiidlaev pääseski liikuma. Üks pea nädala kestnud liiklusseisaku tagajärgi on see, et senistele tarneahelatele hakatakse otsima alternatiive, arvab Soomere.