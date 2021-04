Nimelt kuuluvad need sõnad umbes 400 märksõna hulka, mis esinevad «Eesti õigekeelsussõnaraamatus ÕS 2018» mõlemas vältes. Valisime neist 50 sagedamat ja paigutasime lausetesse, et lugemiseksperimendiga välja selgitada, kummas vältes neid rohkem hääldatakse. Kui inimesele ei tekita kahes vältes esinevad sõnad probleeme, siis kõnesünteesi jaoks on vajalik kahest variandist valida üks. Selleks tuli välja selgitada sagedamate varieeruva vältega sõnade hääldustava ja võimalusel laiendada kindlaks tehtud välte-eelistusi teistele samasse tüüpi kuuluvatele sõnadele.

Uuringust selgusid hääldustrendid nii üksiksõnade kui ka sõnastruktuuri tüüpide kaupa. Pigem II vältes hääldati meie andmeil kolmesilbilisi tu- ja kas-liitelisi tuletisi, nt kaitsetu, ilmetu, andekas ja toimekas. Need on sõnad, mille tuletusalus on olnud kolmandas vältes, aga mille välde on ajapikku nõrgenenud. Selle üheks põhjuseks võib olla teiste kas-liiteliste tuletiste eeskuju, mida esineb palju sagedamini II vältes. Enamjaolt II vältes esinesid ka kahesilbilised eile, hilja, ilma, mullu, aga sama struktuuriga ammu ja enne hääldati pigem III vältes.