Kadi Viik: te ei kujuta ette, kui palju neid lugusid on

Kui me Feministeeriumis 2018. aastal seksuaalse ahistamise lugusid koguma hakkasime, ilmnesid ruttu teatud mustrid. Esiteks, seksuaalne väärkohtlemine algab väga varakult, sageli lapseeas. Teiseks, seda kogetakse varjatult, teiste silmade alt eemal, või vastupidi – väga avalikult ja kõigi ees. Kolmandaks, sellega kaasneb nii palju häbi ja enesesüüdistamist, et isegi aastaid hiljem pole kannatanud sellest vabad.

Hiljuti tegime ahistamisteema teravaks muutumise valguses taas üleskutse lugusid anonüümselt jagada, sest nägime, et alaealisena seksuaalselt väärkoheldud inimeste lood ei ole piisavalt tähelepanu saanud. Avaldame neid teemaviitega #minaka14. Seekord laekus meile esimese ööpäeva jooksul rohkem lugusid kui eelmine kord kokku. Allpool on vaid mõned näited, mida on eesti inimesed noorena kogenud. Olen neid veidi lühemaks toimetanud ja igaks juhuks hoiatan, et lood sisaldavad kirjeldusi, mis võivad olla häirivad ja tuua esile mälestusi.