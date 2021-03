«Mind kõige rohkem häiris galeristi reaktsioon,» kommenteeris olukorda Sandra Jõgeva. «Ja viimase hetkeni väitmine, et see siiski on Malle Leisi töö ja et ootame tehnilise ekspertiisi ära. Ma saan aru, et mindi kähku Kumusse ja leiti mingi topelt signatuur – keegi oli kirjutanud sinna Malle Leis alla.» Ta jätkas: «Ma võin ühte asja öelda: Malle Leis on signeerinud nii Leis kui ka MLeis, aga Malle Leis? Mitte kunagi!»

Galerist Piia Ausman arvab endiselt, et tegemist võib olla Leisi tööga. «Ma ei hakkaks mingite spekulatsioonidega kaasa minema. Kui töö suhtes on tekkinud kahtlus, siis tehakse tööle täiendav, pädev ekspertiis ja vaadatakse see üle tehnilisest seisukohast,» ütles ta. «Ja kui tehniline ekspertiis ütleb, et jah, tegemist ei ole Leisi tööga, siis on ühtepidi; kui see ütleb, et on tegemist Leisi tööga, siis on teistpidi.»