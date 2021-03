Kuidas maalida õnnelikku aega?

Päike oma soojusega teeb juba rõõmu ja siin-seal on korrastavad kuldnokad pesakaste. Lumi sulab ja õhus on tunda kevadet. See annab hingele tuge. Tänagi saab korrata vana tarkust, et inimene näeb seda, mida teab. Iga teadmine annab võimaluse silmaringi avardada ja teha isiklik kultuurielamus põnevamaks, kasvõi tulevikus, kui saab taas minna näitustele.