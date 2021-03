Eesti Pank paneb kasvulootused rahva suurele rahapeole

Teises pensionisambas pöörleb praeguse seisuga 5,4 miljardit eurot. Juba mõne kuu pärast saab seda olema hulga vähem kui Eesti Pank esialgu prognoosis. Nimelt avastati värsket aruannet koostades, et lahkujate seas on palju rohkem kõrgema palgaga inimesi, kui algul arvati. Esialgu ennustati, et just väiksema palgaga inimesed või need, kellel on mõnel muul põhjusel sambasse vähem raha kogunenud, võtavad sealt raha välja.