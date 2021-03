Välismaa lühiuudised

Tansaania leinatseremoonial hukkus 45 inimest

Tansaania politsei teatel tallati pealinnas Dar es Salaamis 21. märtsil president John Magufuli hüvastijätu üritusel surnuks 45 inimest. «Seal oli hulk inimesi, kes tahtsid staadionile pääseda, aga osa neist ei olnud kannatlikud. Nad tungisid sisse, põhjustades paanika,» ütles kohalik politseiülem Lazaro Mambosasa. Varem teatati, et rüsinas Uhuru staadionil hukkusid naine ja neli last, kuid tunglemise tegelikku ohvrite arvu toona ei avaldatud. Mambosasa sõnul sai veel mitukümmend inimest vigastada, kuid praeguseks on enamik neist haiglast koju lubatud. Dar es Salaamis ja teistes linnades jätsid 17. märtsil surnud Magufuliga hüvasti kümned tuhanded inimesed. 61-aastane Magufuli suri võimude sõnul südamerikke tagajärjel, kuid opositsiooni teatel suri koroonaeitajast riigipea koroonaviiruse tagajärjel. AFP/BNS