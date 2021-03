Mait Laas: tasa sõuad üle silla

Eesti riigi sajanda sünnipäeva ürituste raames leidis aset suurejooneline kampaania, mille eesmärk oli ehitada maakonnakeskustesse uudse arhitektuurse väljanägemisega keskväljakud. Koostöös arhitektide liiduga korraldati konkursid, et leida parimad ideed ja kavandid. Osa väljakuid on nüüdseks valmis, osa veel valmimas.

Nüüd on aktuaalsed riiklikult rahastatavad kultuuriehitised, mida selekteeritakse kõrgeimal tasemel, riigikogu kultuurikomisjonis. Tähtis on, et arhitektuurilises mõtteviisis nähakse sümboolset väärtust, mis väljendab inimese suhet ümbritsevasse ja kujundab mitme põlvkonna igapäeva- ja vaimuelu.