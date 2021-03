Metsamajandus on Eestile väga oluline majandusharu, mis toob sissetulekut enam kui 100 000 metsaomanikule ja loob töökohti nii otseselt metsanduses kui ka puitu vajavates ettevõtetes: puitmajade ehituses, mööbli ja paljude teiste kestvuskaupade tootmises, paberitoorme tootmises, kohalikus küttes jne. Peame võtma arvesse, et maapiirkondade töökohtadest moodustab metsandus juba suurema osa kui põllumajandus ja sisemajanduse lisaväärtusest annab metsa ja puidusektor umbes viis protsenti ehk 1,5 miljardit eurot. Eesti puidutööstus impordib suure osa oma toormest, sest kohapealsest sobivast materjalist on juba pikka aega olnud puudus.