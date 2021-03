Vaktsiinipasside tulek ei pruugi taastada Eesti-Vene turismi

Euroopa Komisjon (EK) soovib luua Covid-19 vaktsiinipassi ehk rohelist digitõendit, mis hõlbustaks liikumist pandeemia ajal. «Rohelise digitõendi eesmärk on tagada, et ELi kodanikud ja nende pereliikmed saaksid juba sel suvel turvaliselt ja minimaalsete piirangutega reisida,» ütles EK õigusküsimuste volinik Didier Reynders 18. märtsil ja lisas, et tõend ei ole vaba liikumise eeltingimus ega mingil moel diskrimineeriv. «See on võimalus Euroopale mõjutada ülemaailmseid nõudeid ja olla eeskujuks teistele, tuginedes samas sellistele euroopalikele väärtustele nagu andmekaitse,» selgitas Reynders.

Eesti eurosaadiku Yana Toomi (Keskerakond) kinnitusel pole ei Euroopa Parlament ega ka EK nõndanimetatud rohelise passi arutelu raames tõstatanud kolmandate riikide vaktsineerimispasside teemat. «Hetkel on murekohaks see, et plaani järgi saavad ELi rohepassi kantud vaid EMA (Euroopa Ravimiameti – toim) heakskiidu saanud vaktsiinid, samas me teame, et on liikmesriike, kus kümned tuhanded inimesed said Venemaa ja Hiina vaktsiini,» selgitas Toom.