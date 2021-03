Sergei Metlev: venekeelse poliitiku vastutusest

Tellijale

Seda lugu kirjutama ajendas mind positsioonivõitlus, mis on lahti läinud ühelt poolt Keskerakonna poliitikute Yana Toomi ja Mihhail Kõlvarti ning teiselt poolt vabariigi valitsuse vahel.

Lühidalt öeldes seisneb võitlus selles, et Toomi ja Kõlvarti suhtes on valitsusel ja ühiskonnal laiemalt ootus, et nad suudavad venekeelset elanikkonda vaktsineerimise ja koroonareeglite järgimise vajalikkuses paremini veenda. Nemad aga väidavad, et «napib meediakanaleid», mille kaudu pöörduda (Yana Toom «Terevisioonis» 1.03), ning vastutama peab hoopis valitsus.

Nagu ei teaks, et Tallinnal on oma venekeelne meediaimpeerium ning meil on mitu venekeelset uudisportaali, kohalikku lehte, Raadio4 ja telekanal ETV Pluss. Nagu nad ise poleks üle kümne aasta esitanud ennast selle kogukonna esindajatena. Pealekauba osalevad nad hoopis Vene kanali Rossija-1 propagandasaates «60 minutit», kus lasevad end jõhkralt ära kasutada propagandistlikus mängus, mille eesmärk on hävitada lääne vaktsiinide renomee ja esitada Sputnikut kui Venemaa riiklikku abikätt «mädanevale läänele».

Nii politiseerivad nad vaktsiiniteemat ise, samal ajal süüdistades selles teisi. Meie valitsus on öelnud, et kui Sputnik ELi kontrolli läbib, siis seda ei blokeerita, ent seni peame kiiresti kasutama juba saabunud vaktsiine. Eemaletõukav on ka see, et Toom ja Kõlvart õõnestavad väiklaselt omaenda parteikaaslase minister Tanel Kiige tublit tööd.