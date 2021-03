Tehnika lühiuudised

Magnetlõksud tehiskaaslaste hukkamiseks ja teenindamiseks

Väljaanne futurism.com andis teada, et Jaapani ettevõte Astroscale üritab lahendada probleemi kosmoseprügiga. Maa orbiidil tiirleb erinevaid mittejuhitavaid objekte, mis kujutavad ohtu satelliitidele ja teistele kosmoseaparaatidele. Ettevõte esitles möödunud nädalal uut tüüpi satelliiti nimega End of Life Services by Astroscale (ELSA, «Astroscale lõpetatud elukaar»), mis võimsa magneti abil suudab enda külge püüda nn «hukule määratud» satelliidi ning selle madalamale orbiidile paisata, kus see atmosfääri naasmisel ära põleb. Samal ajal jääb ELSA turvaliselt kõrgemale orbiidile järgmist ülesannet ootama. Initsiatiivid nagu ELSA ning Lockheed Martini satelliiditankimise algatus aitavad teed sillutada uutele suundadele kosmosetööstuses.