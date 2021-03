Ametnikud ja metsatöösturid armastavad korrata, kuivõrd suur on Eestis kaitsealuste metsade pindala ja kuidas rangelt kaitstavaid metsi on järjest juurde tulnud. See ei ole iseenesest vale. Rangelt kaitstavate metsade pindala on viimase viie aastaga kahekordistunud. Fakt omandab aga hoopis teise värvingu, kui teada, et enamik nendest uutest kaitsealustest metsadest on nii noored, et seal lähima paari­kümne aasta jooksul nagunii raiuda ei saa.