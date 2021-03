Hommikul täpselt kaupluse avamise ajaks end linnaservast poeringile asutanud Natalja möönab, et olukord on väga muret tekitav. «Kauplusse minna on hirmus,» ütleb ta ja osutab nii nägu katvale sinisele maskile kui ka kätte tõmmatud valgetele kummikinnastele.

Natalja sõnul elab ta toimuvat väga üle ja tunneb kaasa inimestele, kes on haigestunud ning viirust raskelt põevad. «See on hirmus. Mul on nendest väga kahju,» märgib ta. Samas nendib naine kergendusega, et tema lähedased said viirusest jagu kergema vaevaga. «Nüüd on nad immuunsed ja võivad rahulikult külas käia,» lisab Natalja.