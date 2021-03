Eakas paldisklanna Nelli ütles, et tema teada neil suuremat vaktsineerimist ei toimu, ka perearstikeskusest pole infot tulnud. «Perearsti juurde meid ei lasta,» oli Nelli nõutu. Ta ise polnud aga üldse kindel, kas on vaja vaktsineerida või mitte, ta teab vaid, et mingite haigustega võib see olla ohtlik.