Järve kaldal tegutsesid nii pääste- kui ka kiirabimeeskond, kes kaks ja pool tundi hiljem teada andsid, et otsingute käigus järvest kedagi ei leitud, ning lisasid, et tegemist võis olla ka illusiooniga. «Kontrollimisel selgus, et tegu on lihtsalt veesilmaga, mille suurus on umbes 25 x 25 meetrit,» kirjutas Põhja prefektuur ühismeedias.