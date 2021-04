Fotod on valitud Tiina Sildre lihavõttealbumist. Kevadine meeleolu on loodud ajatatud lillede ja ajalooliste, põlvest põlve pärandatud nõude abil. Tähtsal kohal on pastelses gammas lihavõttemunad – värvitud munad ei pea sugugi olema karjuvalt kirevad! FOTO: TIINA SILDRE