Marju Kõivupuu: memento mori!

Veel aastajagu päevi tagasi, enne koroonaviiruse pandeemilist levikut, oli asjaomastes teadusringkondades läbiv teema heaoluühiskonna inimeste surmast ja haigustest võõrdumine. Hoiakut, et surm on midagi ebameeldivat või ebamugavat, millega inimesed peaksid puutuma kokku nii vähe kui võimalik, on viimastel kümnenditel suurendanud ka meditsiini areng – arstid on kutsutud ja seatud selleks, et kõiki tõbesid tulemuslikult ravida. Kui mõni inimene haiguse tagajärjel surebki, on see arstide süü ja ravimitootjate üleilmne vandenõu, võib lühidalt summeerida üsnagi levinud argiarvamuse.