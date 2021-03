Esmalt on aktivism minu maailmapildi jaoks liialt mustvalge. Greta Thunberg on öelnud, et talle heidetakse ette mustvalget käsitlust, ning ta vastab, et tegelikult ongi maailm mustvalge. Ja peabki olema. Vähemalt aktivisti maailm. Pole mõtet üksi aktivist olla, isegi püha Franciscus kogus enda ümber terve ordu. Aktivismi edu seisneb just väga lihtsates ja selgetes vastustes küsimustele, milles on probleem ja milline on lahendus ning kes on hea ja kes halb.