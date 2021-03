Peapiiskop kummutas väite Sussexi hertsogipaari eraviisiliselt paari panekust

«Ametlik laulatus oli laupäeval. Ma allkirjastasin abielutunnistuse, mis on juriidiline dokument, ja ma oleksin pannud toime tõsise kriminaalse rikkumise, kui oleksin kirjutanud sellele alla, teades, et see on vale,» ütles Welby Itaalia päevalehele La Repubblica, kinnitades, et kuninglik pulm 19. mail 2018 polnud vaid etendus rahvale.