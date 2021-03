Ka sõda on oma olemuselt kriis ja sellekski tuleb valmistuda. Nii nagu igaks kriisiks valmistudes loodetakse siingi, et seda kunagi ei juhtu. See teeb eeltöö äärmiselt keeruliseks ja raskesti hoomatavaks. Kuidas seletada, et kulutame raha millekski, mida loodetavasti kunagi ei juhtu?