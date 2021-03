Välismaa lühiuudised

Taani kaalub džihadistide laste repatrieerimist

Taani valitsus teatas teisipäeval, et kaalub taanlastest džihadistide laste repatrieerimist Süüriast, muutes oma senist suhtumist. Välisministeeriumi teatel loodi komisjon uurimaks tingimusi laste võimalikuks toomiseks Taani nii kiiresti kui võimalik. Taani sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsus oli seniajani kindlalt vastu nende laste repatrieerimisele, kuid enamik parlamendiliikmeid kutsus üles seisukohta muutma, arvestades humanitaarolukorda laagrites ja laste radikaliseerumise ohtu. Peaminister Mette Frederiksen on viimastel päevadel rõhutanud, et laste vanemaid tagasi Taani ei tooda. AFP/BNS