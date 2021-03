Priima! Ita Ever väljendab nõnda tihtipeale oma imetlust ja tunnustust. Täna kaunistagem Itat ennast sellesama sõnaga, mis tähendab ju mitte midagi vähemat kui esmaklassilist – Ita Ever, prima inter pares (ladina k esimene võrdsete hulgas).

Ita Ever on mänginud teenijannasid ja kuningannasid, mehi, lapsi, loomi, asju, nõidu, sama näidendi erinevates lavastustes erinevaid tegelasi, igihaljast klassikat ja ühe-lavastuse-dramaturgiat, suuri peaosi ja sõnatuid massistseenitegelasi. Teatrilaval saab suunata punktvalguse mõnele üksikasjale, nõnda et see kasvab kujundiks, mis iseloomustab kuidagi ka tervikut. Püüdkemgi siis sünnipäevapidulikku valgusvihku sellest küllusest mõned suured ja väiksed, ammused ja hiljutised rollid.