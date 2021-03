OneWorldi lisandus üks lennufirma

Põhja-Ameerikas tegutsev Alaska Airlines on 31. märtsist lennualliansi oneWorld liige. See tähendab muuhulgas, et näiteks Finnairi lendudel saab nüüd koguda Alaska Airlinesi Mileage Plani miile ja vastupidi. 88 aastat vana lennufirma liitub alliansiga esimest korda. Mileage Plan on püsilendajaprogrammina põnev, sest oneWorldi liikmete kõrval on seal partneriteks näiteks Icelandair, El Al, Emirates ja Condor. PM