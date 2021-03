Kui Kaplinna jõudes esimest korda jalutama läksime, tundus, et oleme jõudnud mahajäetud linna. Olles varasematel aastatel näinud samades kohtades hommikust õhtuni inimmasse, oli see mulje kerge tekkima. Peagi selgus aga, et nii on vaid kõige turistisõbralikumates piirkondades, ning juba järgmisel lõunal ühe elamurajooni kohvikusse jalutades ootas meid ees mõnus melu. Klaasides küll alkoholivaba vein ja õlu – nimelt kehtis LAVis kaks kuud tagasi üldine alkoholimüügikeeld. Samuti oli keelatud väiksemategi alkoholikoguste transportimine autoga. Ühel korral märkasime ka juhuslike autode läbiotsimist.