Majanduse lühiuudised

IMF ennustab Euroopa majanduse taastumist

Euroopa riigid võivad oodata pandeemiast räsitud majanduse taastumist käesoleva aasta teises pooles, ütles teisipäeval Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht. «Me näeme nüüd, et tähelepanu keskmesse on tulnud vaktsineerimise kiirendamine, ja see on õige,» ütles IMFi juht Kristalina Georgieva, ennustades, et see viib Euroopa kasvurajale. Samas hoiatas ta, et on märke mitmekiiruselisest taastumisest. Ebaühtlane taastumine võib viia kõrgemate intressimääradeni rikkamates riikides. IMF ootab Euroopa majanduste toibumist kvartal hiljem kui USAs. AFP/BNS