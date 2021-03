Aianduskauplused soovivad Kaja Kallaselt avamist: aiandusega tegelemine hoiab vaimset tervist

Kirjas tehakse ettepanek, et aiandusega seotud ettevõtted vabaneksid kauplemispiirangutest tingimusel, et nad kohustuvad kinni pidama nende endi välja pakutud veelgi karmimatest turvameetmetest ja piirangutest, kui valitsus on praegu kehtestanud.

Aianduskeskused ja aianduskaupadega kauplevad ettevõtted kohustuvad enesekontrolli raames lisagarantiina täitma tervet hulka tingimusi. Kuigi tegemist on kõige paremini ventileeritud kaubanduspindadega siseruumides, siis ventileeritakse müügisaale edaspidi maksimumvõimsusel. Klientide arvu ja 2+2-tingimuse täitmise üle on pidev range järelevalve, samuti on ostukärude arv piiratud. Arvestuslik müügipind on minimaalselt 30 ruutmeetrit inimese kohta. Väiksemad aianduspoed lubavad korraga poe sisepinnale üks kuni viis inimest. Ostukärud/-korvid desinfitseeritakse iga külastuse järel ja tööpäeva lõpus. Iga tuhande ruutmeetri kohta on paigaldatud desojaam. Kõik külastajad ja personal kannab kohustuslikus korras maske ning klientidele, kellel maske pole, jagatakse neid.