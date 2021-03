Eesti lühiuudised

Kersna: gümnasistid võiksid suvel vaktsineeritud saada

Kuigi teadusnõukoja juht Irja Lutsar noorukite laialdast vaktsineerimist veel sel aastal ei näe, leiab haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierkond), et gümnasistid võiksid enne uut kooliaastat vaktsineeritud saada. Lutsari sõnul on vaktsineerimise uuringuid lastega alustatud ettevaatlikult. Ta lisas, et lastele otsitakse ennekõike õiget doosi ja vaadatakse, et neil tekiks antikehasid sama palju kui täiskasvanutel. Seevastu minister Kersna soovib vaktsiini enne sügist ka gümnasistidele pakkuda, kuna tema sõnul loob see stabiilsema koolikeskkonna: «Pfizer on öelnud, et nende vaktsiini tohiks kasutada 16-, 17- ja 18-aastaste peal.» ERR