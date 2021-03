Kohus lõi pretsedendi: Saaremaa surmasohver jäi süüdi kolme inimese mõrvas

Tellijale

Kohus nõustus prokurör Rainer Amuri küsitud karistusega ning otsustas mõista Reinartile 14-aastase vanglakaristuse, millest pisut üle aasta on mees juba ära istunud. Kohtunik Rajar Miller märkis otsuse kuulutamisel, et Reinarti tahtlikud teod olid joobes juhtimine ja kihutamine. «Ta käitus eesmärgipäraselt ja pidi aru saama, et tema tegevuse tõttu võis inimesi surma saada,» põhjendas kohtunik otsust.

Reinarti kaitsja advokaat Anu Toomemägi sõnas pärast istungit Postimehele, et juriidiliselt jääb ebaselgeks, kuidas siis tulevikus hakata piiritlema liiklussüütegu mõrvast. «Millisel hetkel tekib siis see isiku tahtlus, mis on oluline selleks, et kvalifitseerida tegu mõrvaks,» küsis Toomemägi retooriliselt. Kaitsja sõnul ei saa kohtu põhjendustega nõus olla, sest tema hinnangul ei saa need kuidagi olla tõsikindlalt tõendatud ja põhjendatud. Seetõttu kavatsetakse Toomemäe sõnul Reinarti otsus kindlasti edasi kaevata.

Prokurör on rahul