Söömishäirega inimese jaoks on kalorite põletamine justkui kinnisidee - trenni tehakse kasvõi salaja. Selle asemel, et koostada anamnees ning küsida, et kas võib vanematega ühendust võtta tehakse toitumishäiretega lastele toitumis- ja treeningkavasid. Pildil on loo peategelane juba paranemisprotsessis, kuid see ei ole veel terve inimese keha. FOTO: Erakogu