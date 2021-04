Simmo Saarel on väärikas hulk vaenlasi. Ta ütleb otse. Ta ütleb ausalt. Ja ta teeb nalja! Saarele heidetakse ette liigset avameelsust, mis heitis tööandjale halba valgust. Postimees leiab, et lugejal on õigus teada. Saar räägib poliitiliselt pehmendava filtrita sellest, mis koroonarindel tegelikult toimub. FOTO: Madis Veltman