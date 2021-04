Jalgu kõlgutav surm kutsub kohvitama. Surm on Mehhikos igal pool. Mehhiklased tahavad uskuda, et lahkunute pärast ei tasu ülemäära nutta, kuna teises ilmas võib ees oodata rohkem õnne kui siinses. Kuid koroonapandeemia aegu on surm Mehhikos kohal ka teisel, nähtamatul kujul. FOTO: Krister Kivi