Eesti aukonsul USAs Jaak Treiman sõnab, et üldiselt on Eesti viimase 30 aasta arenguga väga rahul. «Eestil on fantastiliselt hästi läinud. On asju, mis saaks paremini teha, aga see on elu.» Pildil koos Kairi Birk-Vatuneniga, kes on Eesti konsul San Franciscos. FOTO: Erakogu