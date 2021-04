Eesti lühiuudised

Reoveeuuring näitab taas viiruse leviku kasvu

Läinud nädala rõõmustavad analüüsitulemused võisid olla ennatlikud – Tartu Ülikooli reoveeuuringu tulemused näitavad, et kõikjal üle Eesti võib siiski oodata koroonaviiruse leviku kasvu. Kõige enam on viirusekogused suurenenud Lõuna- ja Lääne-Eestist kogutud proovides. Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Uuring on terviseametile abistav tööriist, andes varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Uuring aitab avastada varjatud koldeid ja jälgida muutusi puhangudünaamikas. PM

Soetatud liikursuurtükid tegid esimesed katselasud

Elutööpreemia Varssavi Ülikoolist Eestisse

Varssavi Ülikool tunnustas hiljuti Tallinna Ülikooli emeriitprofessorit, Johannes Paulus II nimelise Lublini Katoliikliku Ülikooli ja Läti Teaduste Akadeemia audoktorit ning Poola Kunstide ja Teaduste Akadeemia välisliiget Raimo Pullatit (pildil) kõrgeima teadusliku autasuga – elutööpreemiaga. Alles hiljuti, Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva tähistamisel pälvis professor Pullat Poola Teise maailmasõja muuseumi ja Gdański Tehnikaülikooli poolt kolonelleitnant Jan Kowalewski autasu The World for Poland ja möödunud aastal Poola välisministeeriumi kõrge tunnustuse, Bene Merito autasu. PM

«Hispaania teeteole tänavune talv tõenäoliselt väga liiga ei teinud,» tõdes keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd. Kuigi liik ja ta munad ei talu suurt külma ning külmakraade oli veebruaris omajagu, korralik lumekate hoopis kaitses neid külma eest tekina, selgitas Tammekänd. Keskkonnaagentuuri andmeil võib mõnes Eesti osas tigusid tõepoolest juba tegutsemas märgata. Keskkonnaametist selgitati, et kahjurite suvise arvukuse määrab suures osas maikuu – kui see on soe ja niiske, siis on teetigudel soodsad munemise ja munade arenemise tingimused ning tulemuseks on massiline arvukus suvel. Kuivem mai pärsiks nende arvukust. PM