Niisiis paiskub majandusse lühikese aja jooksul palju raha ja tarbimine suureneb. Koroonakriisist räsitud majandusele võib see tähendada head. Teisest küljest võib see olla vaid pool rehkendusest, sest enim kaotavad teise pensionsamba fondide raha suurpangad, kes on kasutanud seda investeeringuteks. Sellisel juhul jääb siin kaotajaks Eesti kapitaliturg.

Poliitilise külje pealt on selge, et tegemist on Isamaa valimislubadusega. Pole juhus, et Isamaa uued reklaamid meedias olid ajastatud perioodi, mil on selgunud, kui palju inimesi soovib oma raha teisest pensionisambast välja võtta. Arvestades ka asjaolu, et sel aastal seisavad ees kohalike omavalitsuste valimised, pole raske näha Isamaa lootust pensionireformist poliitilisi dividende saada. Eriti veel, kui silmas pidada Isamaa pidevat pendeldamist valimiskünnise lähedal. Ent ei ole kindel, et sügisel valima minevad inimesed tõmbavad võrdusmärgi Isamaa ja pensionireformi vahele. Seega, pensionireform võib, aga ei pruugi suurendada Isamaa populaarsust.