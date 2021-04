Marek Strandberg: geenitestide monopol – vabaduse kirstunael

Eelmisel kevadel otsustati ühiskond sulgeda ja nakatunuid oligi vähe. Geenitesti tegijad teavad, et tegemist on rikkaliku tuluallikaga. Arukamad ettevõtted siiski võtsid möödunud sügisel, kui nakatumisnäitajad taas taevasse ronima hakkasid, kasutusse kiirtestid. Kiirtestide tehnika on hästi teada ja kui testi aknakesse joonistub kaks triipu, kinnitab testitulemus nakatumist. Üsna ilmne on, et mida vähem tehakse kiirteste, seda parem elu on geenitesti tegijatel. See on lihtne majanduslik tõsiasi. Meil pole kahjuks võimalik välistada seda asjaolu ka puhkudel, kui näeme, et arusaamatul moel kerkib laustõrje kiirtestide vastu. Selliste testide vastu, mis võimaldavad saada hinnangu Covidi põdemise kohta päevi enne seda, kui saadakse tulemus selle täpsema geenitestiga.

Tuleb rõhutada, et Eestis tuleks lisaks teaduslikele uuringutele koroonaepideemia asjus lahendada ka üsna konkreetseid probleeme. Selleks on ka nakkuse leviku kontrolli alla saamine. Riikliku keeleeksami toimumise ajaks on lubatud terviseametis olemasolevad 20 000 koroonaviiruse kiirtesti kasutusse võtta, et eksamikeskkonda nakkusevabamana hoida. Ilmselt see ka õnnestub. On üsna ilmne, et vaid kuni kümnendiku jagu valenegatiivseid tulemusi andvad kiirtestid on nakkusohtlike inimeste varases tuvastamises möödapääsmatud kogu ühiskonna turvalisuse jaoks. Kiirteste välistava retoorikaga ja ainult geenitestide kasutusesoleku kaitsmisest on tänaseks saanud kahjuks hoopis tervema ja vaba ühiskonna hauakaevaja. Nagu on seda paraku iga teinegi korruptsioonilõhnane toiming. Kiirteste kasutavate ettevõtjate praktika on näidanud, et sel moel suudetakse edukalt väikeste karantiinikahjudega tegevust jätkata. Vaktsineerimine võtab aega ja suve taastamiseks tuleb kiirtestid tõsta viirusega kooselamise tööriistakasti.