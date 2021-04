Eesti lühiuudised

Politsei kaebas Aivar Mäe asja edasi riigikohtusse

Rahvusooper Estonia mitu naistöötajat tuli mullu juuni lõpus välja väidetega, et Estonia juht Aivar Mäe on neid alandanud ja seksuaalselt ahistanud. Mullu augusti lõpus esitas Mäe tagasiastumisavalduse, mille rahvusooperi nõukogu rahuldas. Vandeadvokaat Paul Keres kinnitas toona, et väärteo­otsus kaevatakse edasi, kuna seksuaalset ahistamist väidetavalt ei ole olnud. BNS