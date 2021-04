Kultuuri lühiuudised

Suri kunstnik Rein Ereb

Suri kunstnik Rein Ereb (19. XII 1960 – 28. III 2021), kes aastal 1978 lõpetas Tartu 1. keskkooli matemaatika ja füüsika süvaõppega klassi ning muusikakooli viiulierialal. Aastal 1987 sai ta Tallinna pedagoogilises instituudis joonistamise, joonestamise ja käsitööõpetaja kutse ning seejärel töötas mõne aasta Sadalas ja Jõgeval õpetajana.

Rein Erebi kui Tartu kunstnike liidu liikme nekroloogis kirjutab kunstiajaloolane Enriko Talvistu, et lahkunu oli lahtiste kätega loovisiksus, kelle loodu ei jätnud külmaks kedagi, kes kunsti väljendusrikkusest midagigi pidasid.

Kunstnik ehitas Sadalasse poe taha vana puumaja kõrvale oma maja, mis oli Talvistu sõnul erilise projektiga nii seest kui ka väljast, aga päriselt valmis ei saanudki, sest kogu aeg oli vaja teha ju kunsti. «See polnud ainult looming näitusteks või müügiks, see oli elulaad,» lisab kunstiajaloolane. TPM

Folk rokkis linnafestivalil esimest korda mullu juulis Aparaaditehase õuel. FOTO: Maris Savik

Koroonakevad ei takista kavandamast suvist folgifestivali

Ehkki praegu püsib kultuurielu üle Eesti koroonaviiruse leviku tõttu tardunud seisundis, on Eesti üks tuntuimaid pärimusmuusikuid Jalmar Vabarna ametis mullu esimest korda Aparaaditehase õuel toimunud muusikapeo «Folk rokib Tartus» järje kavandamisega. Linnafestival on kavas pidada 15., 16. ja 17. juulil ning publikut rõõmustama on oodatud mitmed Eesti folgi mainekaimad esindajad.

Jalmar Vabarna ütles, et vaatab praegusest kehvast koroonaolukorrast hoolimata eesseisvale suvele optimistlikult. «Eelmise suve kogemus annab lootust, et ka sel korral saame päriselt kontserte nautida. Kõik, kes eelmisel aastal festivaliväravast sisse astusid, naeratasid ja tundsid rõõmu kohal olemisest. See tegi südame soojaks,» lausus ta.

Festivali «Folk rokib Tartus» programm jagatakse kolme õhtusse.

Avapaugu annab äsja Eesti muusikaauhindadel aasta etno-/folkalbumi ning aasta loo tiitliga pärjatud ansambel Trad.Attack!, kellele soojendab lava elektroonilise folgi kollektiiv Etnosfäär. Teisel õhtul astuvad üles folkroki vanad kalad ehk ansambel Zetod, enne neid tuleb publiku ette noor ja jõuline Black Bread Gone Mad. Festivali finaalõhtul saavad rõõmustada kõik indie-folgi fännid, sest Ewert & The Two Dragons tähistab suurejooneliselt kümne aasta möödumist oma läbimurdealbumi «Good Man Down» ilmumisest. Draakoneid toetab värske folgipunt Nagy Bögö.