Raekoja platsilt kaob uisuväljaku liiv

Uisuplatsi haldusjuht Ragnar Kekkonen sõnas, et liiva äravedu algas alles sel nädalal, sest enne oli liiv platsil nii läbi külmunud, et seda polnud võimalik minema viia. Praegugi tehakse seda järk-järgult, sest kohati on liiv ikka veel külmunud.

Ka liivahunnikut ääristanud betoonplokid võetakse ära alles nüüd, sest kui need oleks varem eemaldatud, oleks tekkinud oht, et liiv valgub suurte sadudega mööda Raekoja platsi laiali.

Kokku oli uisuväljaku all 800 tonni liiva. Et väljaku ehitas AS Giga, viiakse liiv Giga platsile tagasi. Ka kahel järgmisel talvel on plaanis raeplatsil liuväli avada, seega kui liiva kusagil mujal varem ära ei kasutata, saab selle uisuplatsi ettevalmistamiseks tagasi tuua.