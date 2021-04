Eesti lühiuudised

Kallas: oleks oodanud, et Ratas näitab eeskuju

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) sõnas «Aktuaalsele kaamerale» antud kommentaaris, et riigikogu esimehe Jüri Ratase (Keskerakond) otsus enda vaktsineerimine edasi lükata oli ootamatu. Kallas tõdes, et valitsuse ja riigikogu liikmete vaktsineerimise üks eesmärk oli eeskuju näidata. «See oli otsus, mille me tegime 12. märtsil: valitsuse ja riigikogu liikmeid [AstraZeneca] vaktsiiniga vaktsineerida, et võtta neid hirme maha. Seetõttu oleks küll oodanud riigikogu esimehelt eeskuju näitamist,» lisas valitsusjuht. Ratas pidi eile saama Ida-Tallinna keskhaiglas esimese vaktsiinidoosi, kuid otsustas sellest viimasel hetkel loobuda. Riigikogu esimees selgitas Facebookis, et pidas nõu oma perearstiga ning läheb vaktsineerima alles siis, kui vaktsineerimine jõuab tema vanuserühma. PM