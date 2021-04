Mis on maailma kõige seksikam rõivas täna? Vastus on üllatav. Roberta Eineri trump on oskus unistusi luua. Tema kootud moekunst on seksikas nii seljas kui vaataja silmale. Õhkõrnad pastellid, naiselik fantaasialend ning võimatuid ideid võimalikuks muutev tehnoloogia. FOTO: Daniel Sachon