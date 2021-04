Eesti lühiuudised

Arutatakse seksuaalse enesemääramise eapiiri

Justiitsministeerium küsib eri valdkondade spetsialistide ja organisatsioonide arvamust, et koostada eelnõu seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise kohta. Teine küsimus, mida arutatakse, puudutab muu hulgas seda, kuidas vältida noorte omavaheliste normaalsete seksuaalsuhete karistatavaks muutumist seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise tõttu. Kolmas küsimuste ring puudutab alaealiste omavahelisi seksuaalsuhteid. Siin on arutelu all, kas muuta seksuaalkuritegude puhul kehtivat arusaamisvõime piiri, mis on praegu 10 aastat, ning kas ja kuidas reguleerida karistusõiguslikult 10–17-aastaste omavahelisi seksuaalsuhteid. PM

Rivvi astutakse üha nooremalt

Kaitseväe Akadeemia ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi koostöös on värskelt ilmunud järjekordne ajateenijate kompleksuuringu aastaraport. Uuringust selgub, et keskmine ajateenija on praegu noorem kui viis aastat tagasi ning kuni 19-aastased moodustavad 57 protsenti kõigist ajateenijatest. Kuna ajateenijate keskmine vanus on langenud, on muutunud ka nende haridusprofiil – järjest rohkem on kaitseväe rivis keskharidusega noori. Samuti on näha suundumust, et järjest enam on neid ajateenijaid, kes tulevad teenistusse isikliku avalduse alusel. PM