Kõik pole kuld, mis hiilgab. Sukeldume sotsiaalmeedia salasohu, kus otsetakse jälgijaid, laike ja kõike muud ning mille olemasolu keegi tunnistada ei taha. Postimees ei osuta, et sotisaalmeediatähed piltidel oleksid seotud ostetud populaarsusega! Iga influentseri jälgijate kvaliteeti on lihtne kontrollida ning lugu annab selleks ka vajalikud tehnikad ja tööriistad. Piltidel on inimesed, kes avaldavad antud teemal oma arvamust, vasakult Ardo Kaljuvee ja Nele Dvorjaninov, Brigitte Susanne Hunt, Meelis Tomson ja Mari-Leen Albers FOTO: Kollaaž Taavi Kristjuhan