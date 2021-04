Vabadused, aga ainult vaktsineeritutele!

Nüüd on tema sõnul õhus teema, et kui inimesel on piiril võimalus tõestada, et ta on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, siis pääseb ta testist, mis võib olla seotud lisakulu ja -ajaga. Isegi sellisel määral, et lennukist võib maha jääda ja tuleb edasilendamiseks uued piletid hankida.

«WHO loob globaalset standardit. Kui piirivalvuril pole internetiühendust, et ta saaks aru, kas see inimene on OK, ta on vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud,» nendib Kaevats.

See on kohutavalt keeruline, sest iga riik maailmas (Kaevatsi andmeil on neid 194) tahab teha omi lahendusi.

«Aga need erinevad lahendused peavad vastama WHO kokkulepitud andmestandardile. Teiseks peab olema kindel, et Tai piirivalvur vaatab digiloost, kas Marten Kaevatsi sertifikaat on tõene. Ta peab teada saama, et see digilugu on Eesti riigi poolt usaldatud andmeallikas. Kuidas panna 194 lahendust üle maakera omavahel toimetama, et andmed oleks privaatsed ja Suurt Venda vahel ei oleks?» kirjeldab ta oma tööd.

Vaktsiinipassi toetuseks

Margit Sutrop, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor, riigikogu liige (Reformierakond)

Vaktsiinipasside tarvituselevõttu ma toetaks, sest need on ju ka teiste nakkushaiguste puhul käibel. Vaktsineeritakse iseenda tervise kaitseks, aga sellel on ka solidaarsuse aspekt. Võid ju öelda, et mina ei karda riski, loobun, aga sa oled teistele nakkusohtlik. See on alati kahesuunaline küsimus: üksikisiku loobumine suurendab teiste terviseriski.

Sa võid loobuda ja karta kõrvalmõjusid, aga kui neid, kes vaktsineerivad, on piisavalt palju, siis sel pole väga suurt mõju. Lastehaiguste vaktsineerimine on olnud tervishoiu suur ime, see on aidanud neist haigustest jagu saada. Kui me võtame Tammsaare «Tõe ja õiguse», siis see võiks inimestele pildiliselt selgitada, mida tähendab väikeste kirstude majast väljakandmine.

Vaktsiinipass on ühelt poolt hea. Inimesed saavad vabadust juurde, nad saavad normaalse elu juurde tagasi minna. Vaktsiinipassi tarvituselevõtt võib julgustada teisi inimesi vaktsineerima, see oleks väga hea ja vajalik. Aga esimene murekoht, mis lähtub Saksa eetikanõukogu soovitustest: kui see suurendab ebaõiglust, kuni vaktsiin on defitsiit ja väike osa ühiskonnast on saanud vaktsineerida, siis me anname neile, kes on saanud süsti, veel hüvesid juurde, näiteks minna spordiklubisse või restorani.

Need, kellel ei ole vaktsineerimisvõimalust olnud, jääb üle vaid vesise suuga pealt vaadata – neil ei ole kindlust haiguse vastu ega ka võimalust liikuda. Sul ei ole ka mingit võimalust, isegi raha eest mitte, seda seisu muuta. Nii tekib kaks kategooriat. Ühed sõidavad soojale maale, käivad spordiklubis, ujuvad ja õhtustavad restoranis. Teised peavad ettevaatlikud olema ja koju jääma.

Mida teha inimestega, kes ei taha end vaktsineerida? Kedagi ei saa otseselt sundida, kui ta ei tööta ametikohtadel, kus ta on teistele nakkusohtlik. Kui inimesel on võimalus ennast vaktsineerida, aga ta otsustab seda mitte teha, siis ta peab need riskid ise kandma. Kas tehakse spordiklubides ajad mittevaktsineeritutele ja nad maksavad tuulutuse ja desinfitseerimise eest? Kas nad maksavad lisaturvameetmete eest, kui nad otsustavad reisida? Vastutus peaks jääma neile. Ülejäänud ühiskond ei peaks seda kinni maksma ega kannatama selle all, kui keegi on otsustanud end mitte vaktsineerida.