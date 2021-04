Eesti lühiuudised

Liimets Lavrovile: Ida-Ukraina valmistab muret

Riigikogu liige Kalle Grünthal läks politseiga jagelema

Korallid mürgitasid akvaariumi kolijaid

Pärnu Pernova loodusmaja mereakvaariumi kolimise käigus tekkisid sealsetel töötajatel mürgistusnähud. Esialgsel hinnangul on tegemist haruldase korallimürgistusega. Päästekeskus ei kinnitanud eile veel, et tegemist on palütoksiinimürgistusega, kuid Eesti teadlaste sõnul on see kõige tõenäolisem mürgistuse põhjus. Akvarist, kes akvaariumi sisse seadis, viibib haiglaravil. Viiel töötajal, kes samal ajal majas viibisid, on samuti ilmnenud mürgistusnähud. Palütoksiin on bioloogilist päritolu mürkaine, mis tekib korallide elutegevuse käigus. Pärnu Postimees