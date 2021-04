Lumine talv tõi linnastaadionide juurde kummipuruhunnikud

Kohapeal selgitas probleemiga tegelenud Tartu Spordi haldur, et tänavu talvel tuli kunstmurustaadionidelt lume lükkamisel kunstmuruväljaku seest lumega kaasa kummipuru, mis on nüüd lumehunnikute alt välja sulanud.

Tartu linnavalitsuse keskkonnateenistuse keskkonnaspetsialist Maarja Aedviir ütles, et kunstmurustaadionide juures olevat platsi puhastatakse kummipurust igal aastal ning jäätmeid sinna ei jäeta.

«Tänavu oli lihtsalt nii palju lund, et kui staadionil talvel trenni tehti ja lund ära lükati, tuli ka rohkem kummipuru kaasa. Lumehunnikute alt sulab see nüüd aeglaselt välja ning koristamine võtab rohkem aega,» selgitas Aedviir.

Tartu Spordi juhataja Eve Lill sai samuti pöördumise, et Annelinna gümnaasiumi juures asuva kunstmurustaadioni juures on õlireostus. «Käisin kohapeal vaatamas, õlireostust seal polnud. Staadionide hooldamisel ja lume harjamisel on kummipuru välja lükkamine tavapärane, seal ongi asfaltplats selle kogumise jaoks,» selgitas Lill.