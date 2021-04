Eesti lühiuudised

Kaja Kallas: tulevad väga rasked aastad

Peaminister Kaja Kallas (pildil, Reformierakond) ütles eile ETV saates «Hommik Anuga», et lähitulevikus on riigieelarves vaja leida kärpekohti ja langetada ebamugavaid otsuseid. «Vaadates seda, kuidas see asi on läinud, tulevad väga rasked aastad – riigieelarves on suur auk,» ütles valitsusjuht. «Me [Reformierakonnaga] tulime valitsusse keset kõige akuutsemat kriisi. Minu jaoks on oluline see, et ma tean, et ma teen õiged otsused. Võib-olla on olukord selline, et mingeid asju hetkel ei mõisteta, aga aastate pärast see pilt lööb klaarimaks.» PM