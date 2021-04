Kultuuri lühiuudised

Tartu ülikooli kirjastus on äsja toonud lugejate ette tõlkeraamatu «Budismi alused» (pildil), mille on aastal 1998 kirjastanud Oxford ülikooli kirjastus. Bristoli ülikooli professor Rupert Gethin annab selles põhjaliku ülevaate budismi ajaloost ja õpetuse alustõdedest.

«Budismi alused» on eesti keelde vahendanud vabakutseline tõlkija Lauri Liiders, kelle töö viljana on valminud näiteks Andrew Skiltoni «Budismi lühiajalugu» (Koolibri, 2012) ja Dalai-laama «Kuidas näha enda tõelist olemust?» (Tänapäev, 2008). Nii nende kahe kui ka äsja ilmunud teose on toimetanud Eesti tuntuimaid orientaliste Märt Läänemets.