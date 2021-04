Eesti lühiuudised

Eestis nakatus ühe doosiga vaktsineeritu LAVi tüvega

«Andmed järjest kogunevad, et Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvi murrab läbi vaktsiini kaitsest – seda küll mitte nii edukalt kui ilma kaitseta inimeste seas, aga siiski,» ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma (pildil) eilsel pressikonverentsil. «Meie andmetel on ka Eestis üks LAVi tüvega juhtum, kes on saanud ühe doosi vaktsiini. Õnneks tema tervislik seisund pärast pooltteist nädalat kõrget palavikku on praegu hea. Nakkuse on ta kahetsusväärselt saanud läbi sissetoodud juhtumi, kelle kaudu on seotud ka mitmete teiste nakatumine LAVi tüvega,» märkis Härma. Tänaseks on Eestis koostöös Tartu Ülikooliga tuvastatud 37 LAVi mutatsiooniga tüve – neist 11 on kohalikud juhud. PM