Kohviku juures ainult ägedalt vaibist, särasilmsest noorest personalist ning kihvtist asukohast ei piisa. Loeb ka see, mida lauale pannakse. «Menüü tuleb täiega hea,» teatab Silver selge rahuloluga. «Oleme seda viis korda täiendanud. Tervislikud asjad, mis lastele päriselt maitsevad.»

Tervisliku toitumise õpetamine on üks salajasi õilsaid ideid kogu ettevõtmise varjus.

«See on imehea võimalus noortel aru saada, mis on toitlustaja missioon,» selgitab Kätrin Karu-Lavits, üks projekti algatajaid. «Sina saad noorte harjumusi mõjutada, pakkudes tervislikumat toitu. See on minu isiklik salakirg. Minule lapsevanemana käib nii närvidele, et tihti pole välja sööma minnes võimalustki häid valikuid teha!»

Lastest personal hääletas friikad välja ja poke-kausid sisse. Viimaste valmistamist tuleb Lohviku perele õpetama kokk otse Hawaiilt, poke-roogade sünnimaalt. Mis veel? «Ei, me ei ütle,» teatab Alexander. «See on nii hea, et konkurendid teeks järele!»

Kõike tehakse ise! Nii jõuab külmik kohvikusse. FOTO: Kätrin Karu-lavits

Tööle tuleb töine ema

Verinoor personal ei asu Lohvikus möllama siiski päris omapäi, ka täiskasvanu on kaasatud. «Mina lähen suveks sinna lastele appi,» räägib Anneli Mägi. Tundub, et kõik ideest haaratud suured inimesed on enneolematult tulihingelised, nii säriseb temagi entusiasmist. «Mingit ametit mul seal pole. Laste peal on kõik rollid ja mina olen neile nagu töine ema, et oleks turvaline tegutseda. Mu enda tütar Katarina ja tema sõbratar Mirtel osalevad ka selles projektis, nad on nii elevil.» Annelil on toitlustuses aastatepikkune kogemus ja oskused, et nõu ja jõuga abiks olla.

Noored on praegu kooli kõrvalt ametis peaaegu kogu vaba aja. Igaüks teab, mille eest vastutab, ja asjad liiguvad hoogsalt. Kas noored midagi kardavad ka?

«See hirm on, et äkki ei jõua kõik avamiseks valmis,» poetab Emili. «Suhtlemist ma ei karda, seda ootan täiega!»

«Kurje inimesi ma enam ei karda,» teatab Laura. «Et kui klient tuleb ja pahandab. Ma olen tallis töötanud ja hobuseomanikud... no ütleme, nad on väga valivad. Nii et kurjade ja pirtsakate inimestega toime tulekuks on mul väike elukool juba all. Ole ise hästi lahke, ära vasta kurjale kurjaga, siis asjad lahenevad.»

Harjutame eluks leti taga. FOTO: Kätrin Karu-lavits

Mõni laps tunnistab, et just Lohvikus loodab ta üle saada kohmetusest ja muutuda enesekindlamaks.

«Minu meelest on see kogu selle ettevõtmise kõige ilusam asi,» teatab Priit emotsionaalselt, «et lapsed saavad selle kaudu oma hirmudest üle. Osa kardab suhelda, osa ebaõnnestuda... Lastelt nõutakse enamasti käsu täitmist ja õigeid vastuseid. Siin saavad nad ise otsustada ja teadmise, et õigeid valikuid võib olla mitu. Ning kogemuse: kui sa ise kirega teed, siis sa õnnestud. Ja kui ebaõnnestudki, pole see halb asi, vaid hoopis õppetund. Nende maailmavaade muutub. Ja see on ülilahe!»

Laura, Sten, Alexander, Emili, Priit ja Kätrin FOTO: Priit Lavits